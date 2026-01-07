- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 857
Transacciones Rentables:
1 757 (94.61%)
Transacciones Irrentables:
100 (5.39%)
Mejor transacción:
265.02 USD
Peor transacción:
-69.66 USD
Beneficio Bruto:
27 873.64 USD (1 044 190 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
130 (864.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 091.12 USD (117)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.71%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
134.72
Transacciones Largas:
1 857 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
22.89
Beneficio Esperado:
14.35 USD
Beneficio medio:
15.86 USD
Pérdidas medias:
-12.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-197.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.86 USD (8)
Crecimiento al mes:
4.55%
Pronóstico anual:
55.17%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
197.86 USD (1.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.56% (197.86 USD)
De fondos:
3.03% (473.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1857
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|996K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +265.02 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 117
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +864.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -197.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
otros 161...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
0,02
0,3%
versi 12
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
91%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
25
97%
1 857
94%
100%
22.88
14.35
USD
USD
3%
1:500