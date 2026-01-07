SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cilipadi XAU versi 12
Kevin Brawijaya

Cilipadi XAU versi 12

Kevin Brawijaya
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 91%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 857
Transacciones Rentables:
1 757 (94.61%)
Transacciones Irrentables:
100 (5.39%)
Mejor transacción:
265.02 USD
Peor transacción:
-69.66 USD
Beneficio Bruto:
27 873.64 USD (1 044 190 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
130 (864.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 091.12 USD (117)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.71%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
134.72
Transacciones Largas:
1 857 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
22.89
Beneficio Esperado:
14.35 USD
Beneficio medio:
15.86 USD
Pérdidas medias:
-12.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-197.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.86 USD (8)
Crecimiento al mes:
4.55%
Pronóstico anual:
55.17%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
197.86 USD (1.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.56% (197.86 USD)
De fondos:
3.03% (473.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1857
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 27K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 996K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +265.02 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 117
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +864.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -197.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
otros 161...
0,02

0,3%

versi 12

No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cilipadi XAU versi 12
91%
0
0
USD
16K
USD
25
97%
1 857
94%
100%
22.88
14.35
USD
3%
1:500
