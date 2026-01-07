- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 853
Negociações com lucro:
1 753 (94.60%)
Negociações com perda:
100 (5.40%)
Melhor negociação:
265.02 USD
Pior negociação:
-69.66 USD
Lucro bruto:
27 770.16 USD (1 039 020 pips)
Perda bruta:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
130 (864.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 091.12 USD (117)
Índice de Sharpe:
0.71
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.35%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
134.20
Negociações longas:
1 853 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
22.80
Valor esperado:
14.33 USD
Lucro médio:
15.84 USD
Perda média:
-12.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-197.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-197.86 USD (8)
Crescimento mensal:
3.85%
Previsão anual:
46.76%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
197.86 USD (1.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.56% (197.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.11% (172.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1853
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|991K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +265.02 USD
Pior negociação: -70 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 117
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +864.30 USD
Máxima perda consecutiva: -197.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
0,02
0,3%
versi 12
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
90%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
25
97%
1 853
94%
100%
22.80
14.33
USD
USD
1%
1:500