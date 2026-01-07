SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cilipadi XAU versi 12
Kevin Brawijaya

Cilipadi XAU versi 12

Kevin Brawijaya
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 90%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 853
Profit Trade:
1 753 (94.60%)
Loss Trade:
100 (5.40%)
Best Trade:
265.02 USD
Worst Trade:
-69.66 USD
Profitto lordo:
27 770.16 USD (1 039 020 pips)
Perdita lorda:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
Vincite massime consecutive:
130 (864.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 091.12 USD (117)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
134.20
Long Trade:
1 853 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
22.80
Profitto previsto:
14.33 USD
Profitto medio:
15.84 USD
Perdita media:
-12.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-197.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.86 USD (8)
Crescita mensile:
3.85%
Previsione annuale:
46.76%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
197.86 USD (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.56% (197.86 USD)
Per equità:
1.11% (172.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1853
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 991K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +265.02 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 117
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +864.30 USD
Massima perdita consecutiva: -197.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 più
0,02

0,3%

versi 12

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cilipadi XAU versi 12
30USD al mese
90%
0
0
USD
16K
USD
25
97%
1 853
94%
100%
22.80
14.33
USD
1%
1:500
Copia

