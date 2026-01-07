- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 853
Profit Trade:
1 753 (94.60%)
Loss Trade:
100 (5.40%)
Best Trade:
265.02 USD
Worst Trade:
-69.66 USD
Profitto lordo:
27 770.16 USD (1 039 020 pips)
Perdita lorda:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
Vincite massime consecutive:
130 (864.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 091.12 USD (117)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
134.20
Long Trade:
1 853 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
22.80
Profitto previsto:
14.33 USD
Profitto medio:
15.84 USD
Perdita media:
-12.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-197.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.86 USD (8)
Crescita mensile:
3.85%
Previsione annuale:
46.76%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
197.86 USD (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.56% (197.86 USD)
Per equità:
1.11% (172.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1853
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|991K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +265.02 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 117
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +864.30 USD
Massima perdita consecutiva: -197.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
161 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
0,02
0,3%
versi 12
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
90%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
25
97%
1 853
94%
100%
22.80
14.33
USD
USD
1%
1:500