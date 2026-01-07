- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 853
盈利交易:
1 753 (94.60%)
亏损交易:
100 (5.40%)
最好交易:
265.02 USD
最差交易:
-69.66 USD
毛利:
27 770.16 USD (1 039 020 pips)
毛利亏损:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
最大连续赢利:
130 (864.30 USD)
最大连续盈利:
6 091.12 USD (117)
夏普比率:
0.71
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.35%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一天
采收率:
134.20
长期交易:
1 853 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
22.80
预期回报:
14.33 USD
平均利润:
15.84 USD
平均损失:
-12.18 USD
最大连续失误:
8 (-197.86 USD)
最大连续亏损:
-197.86 USD (8)
每月增长:
3.85%
年度预测:
46.76%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
197.86 USD (1.03%)
相对跌幅:
结余:
0.56% (197.86 USD)
净值:
1.11% (172.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1853
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|991K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +265.02 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 117
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +864.30 USD
最大连续亏损: -197.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
0,02
0,3%
versi 12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
90%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
25
97%
1 853
94%
100%
22.80
14.33
USD
USD
1%
1:500