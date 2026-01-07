- 자본
- 축소
트레이드:
1 852
이익 거래:
1 752 (94.60%)
손실 거래:
100 (5.40%)
최고의 거래:
265.02 USD
최악의 거래:
-69.66 USD
총 수익:
27 756.68 USD (1 038 347 pips)
총 손실:
-1 217.91 USD (47 791 pips)
연속 최대 이익:
130 (864.30 USD)
연속 최대 이익:
6 091.12 USD (117)
샤프 비율:
0.71
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.35%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
134.13
롱(주식매수):
1 852 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
22.79
기대수익:
14.33 USD
평균 이익:
15.84 USD
평균 손실:
-12.18 USD
연속 최대 손실:
8 (-197.86 USD)
연속 최대 손실:
-197.86 USD (8)
월별 성장률:
3.76%
연간 예측:
45.66%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
197.86 USD (1.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.56% (197.86 USD)
자본금별:
0.67% (103.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1852
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|991K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
