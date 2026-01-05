СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tech Down
Heiko Kendziorra

Tech Down

Heiko Kendziorra
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -37%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
2 (20.00%)
Убыточных трейдов:
8 (80.00%)
Лучший трейд:
0.51 USD
Худший трейд:
-6.72 USD
Общая прибыль:
0.80 USD (794 pips)
Общий убыток:
-16.76 USD (16 769 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (0.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.68
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
120.01%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
3 (30.00%)
Коротких трейдов:
7 (70.00%)
Профит фактор:
0.05
Мат. ожидание:
-1.60 USD
Средняя прибыль:
0.40 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-16.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.59 USD (7)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.59 USD
Максимальная:
16.59 USD (38.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.61% (16.59 USD)
По эквити:
40.39% (16.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash -16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash -16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.51 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +0.80 USD
Макс. убыток в серии: -16.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Manual trading
Нет отзывов
2026.01.05 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
