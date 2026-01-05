- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
2 (20.00%)
Убыточных трейдов:
8 (80.00%)
Лучший трейд:
0.51 USD
Худший трейд:
-6.72 USD
Общая прибыль:
0.80 USD (794 pips)
Общий убыток:
-16.76 USD (16 769 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (0.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.68
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
120.01%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
3 (30.00%)
Коротких трейдов:
7 (70.00%)
Профит фактор:
0.05
Мат. ожидание:
-1.60 USD
Средняя прибыль:
0.40 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-16.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.59 USD (7)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.59 USD
Максимальная:
16.59 USD (38.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.61% (16.59 USD)
По эквити:
40.39% (16.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US30Cash
|-16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US30Cash
|-16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +0.51 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +0.80 USD
Макс. убыток в серии: -16.59 USD
