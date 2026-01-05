信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Tech Down
Heiko Kendziorra

Tech Down

Heiko Kendziorra
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -37%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
2 (20.00%)
亏损交易:
8 (80.00%)
最好交易:
0.51 USD
最差交易:
-6.72 USD
毛利:
0.80 USD (794 pips)
毛利亏损:
-16.76 USD (16 769 pips)
最大连续赢利:
2 (0.80 USD)
最大连续盈利:
0.80 USD (2)
夏普比率:
-0.68
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
120.01%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.96
长期交易:
3 (30.00%)
短期交易:
7 (70.00%)
利润因子:
0.05
预期回报:
-1.60 USD
平均利润:
0.40 USD
平均损失:
-2.10 USD
最大连续失误:
7 (-16.59 USD)
最大连续亏损:
-16.59 USD (7)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
16.59 USD
最大值:
16.59 USD (38.61%)
相对跌幅:
结余:
38.61% (16.59 USD)
净值:
40.39% (16.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.US30Cash 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.US30Cash -16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.US30Cash -16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.51 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +0.80 USD
最大连续亏损: -16.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Manual trading
没有评论
2026.01.05 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
