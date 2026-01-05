SinaisSeções
Heiko Kendziorra

Tech Down

Heiko Kendziorra
0 comentários
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-1.05 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-1.05 USD (1 052 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
97.23%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-1.05 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-1.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.05 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.05 USD
Máximo:
1.05 USD (2.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.44% (-0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.39% (12.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US30Cash 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US30Cash -1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US30Cash -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Manual trading
Sem comentários
2026.01.05 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
