- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-1.05 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-1.05 USD (1 052 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
97.23%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-1.05 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-1.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.05 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.05 USD
Máximo:
1.05 USD (2.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.44% (-0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.39% (12.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.US30Cash
|-1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.US30Cash
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Manual trading
Sem comentários
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
1
0%
1
0%
100%
0.00
-1.05
USD
USD
29%
1:500