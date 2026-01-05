- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-1.05 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-1.05 USD (1 052 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
104.94%
最近のトレード:
10 分前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-1.05 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-1.05 USD
最大連続の負け:
1 (-1.05 USD)
最大連続損失:
-1.05 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.05 USD
最大の:
1.05 USD (2.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.44% (-0.00 USD)
エクイティによる:
33.21% (13.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.US30Cash
|-1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.US30Cash
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -1.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Manual trading
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-2%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
0
0%
1
0%
100%
0.00
-1.05
USD
USD
33%
1:500