シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tech Down
Heiko Kendziorra

Tech Down

Heiko Kendziorra
レビュー0件
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -2%
RoboForex-ECN
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-1.05 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-1.05 USD (1 052 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
104.94%
最近のトレード:
10 分前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-1.05 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-1.05 USD
最大連続の負け:
1 (-1.05 USD)
最大連続損失:
-1.05 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.05 USD
最大の:
1.05 USD (2.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.44% (-0.00 USD)
エクイティによる:
33.21% (13.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.US30Cash 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.US30Cash -1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.US30Cash -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -1.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Manual trading
レビューなし
2026.01.05 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tech Down
30 USD/月
-2%
0
0
USD
42
USD
0
0%
1
0%
100%
0.00
-1.05
USD
33%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください