SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Tech Down
Heiko Kendziorra

Tech Down

Heiko Kendziorra
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -40%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
5 (25.00%)
Loss Trade:
15 (75.00%)
Best Trade:
1.11 USD
Worst Trade:
-6.72 USD
Profitto lordo:
1.97 USD (1 972 pips)
Perdita lorda:
-18.98 USD (18 985 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.46
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
120.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
10 (50.00%)
Short Trade:
10 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-0.85 USD
Profitto medio:
0.39 USD
Perdita media:
-1.27 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.59 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.13 USD
Massimale:
18.13 USD (42.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.19% (18.13 USD)
Per equità:
40.39% (16.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US30Cash 12
.USTECHCash 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US30Cash -18
.USTECHCash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US30Cash -18K
.USTECHCash 586
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.11 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1.12 USD
Massima perdita consecutiva: -16.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Manual trading
Non ci sono recensioni
2026.01.05 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tech Down
30USD al mese
-40%
0
0
USD
26
USD
1
0%
20
25%
100%
0.10
-0.85
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.