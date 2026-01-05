- Wachstum
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
1 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-1.05 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-1.05 USD (1 052 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
110.94%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
39 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
1 (100.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.05 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.05 USD
Maximaler:
1.05 USD (2.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.44% (-0.00 USD)
Kapital:
36.55% (15.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|.US30Cash
|-1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|.US30Cash
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
