Alberto Boada

Friday Pulse

Alberto Boada
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 9%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
76 (85.39%)
Убыточных трейдов:
13 (14.61%)
Лучший трейд:
7.67 USD
Худший трейд:
-45.81 USD
Общая прибыль:
214.46 USD (4 405 pips)
Общий убыток:
-125.01 USD (1 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (65.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.24 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
14.33%
Макс. загрузка депозита:
11.95%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
26 (29.21%)
Коротких трейдов:
63 (70.79%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
2.82 USD
Средний убыток:
-9.62 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-34.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.81 USD (1)
Прирост в месяц:
6.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.74 USD
Максимальная:
49.65 USD (4.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.57% (47.28 USD)
По эквити:
2.43% (26.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD.r 8
CADCHF.r 7
AUDCHF.r 6
GBPCHF.r 6
USDCHF.r 5
USDJPY.r 5
NZDCHF.r 4
EURCAD.r 4
CADJPY.r 4
EURCHF.r 4
NZDJPY.r 3
EURAUD.r 3
GBPAUD.r 3
USDCAD.r 3
EURGBP.r 3
GBPJPY.r 3
NZDCAD.r 3
AUDCAD.r 3
AUDUSD.r 2
EURUSD.r 2
AUDJPY.r 2
EURNZD.r 2
AUDNZD.r 2
NZDUSD.r 1
EURJPY.r 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD.r 24
CADCHF.r 5
AUDCHF.r 1
GBPCHF.r 3
USDCHF.r 2
USDJPY.r 15
NZDCHF.r -3
EURCAD.r 17
CADJPY.r 7
EURCHF.r 4
NZDJPY.r 13
EURAUD.r 6
GBPAUD.r 1
USDCAD.r 12
EURGBP.r 10
GBPJPY.r 6
NZDCAD.r 6
AUDCAD.r 1
AUDUSD.r -3
EURUSD.r 0
AUDJPY.r -54
EURNZD.r 5
AUDNZD.r 3
NZDUSD.r 3
EURJPY.r 7
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD.r 661
CADCHF.r 108
AUDCHF.r 76
GBPCHF.r 158
USDCHF.r 109
USDJPY.r 494
NZDCHF.r 7
EURCAD.r 398
CADJPY.r 221
EURCHF.r 73
NZDJPY.r 279
EURAUD.r 123
GBPAUD.r -27
USDCAD.r 187
EURGBP.r 118
GBPJPY.r 287
NZDCAD.r 93
AUDCAD.r 42
AUDUSD.r -30
EURUSD.r 11
AUDJPY.r -1.2K
EURNZD.r 222
AUDNZD.r 77
NZDUSD.r 33
EURJPY.r 167
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.67 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +65.24 USD
Макс. убыток в серии: -34.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Friday Pulse is an algorithmic strategy developed to operate exclusively on FP Markets copy trading service. Its approach focuses on capturing predictable movements during Friday's session close, when volatility is lower and technical patterns become clearer. The strategy is designed to capture the momentum generated by the closing of positions held overnight, which often creates predictable price movements.

  • Multi-timeframe analysis of volatility, momentum, and repetitive patterns.
  • 28 major and minor currency pairs (EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD).
  • No martingale or grids; one trade per strategy with hidden SL and TP.

All operations are automatic and optimised to achieve stable growth through real statistical edges, minimising exposure with short-term positions (averaging a few hours).

Нет отзывов
Friday Pulse
99 USD в месяц
9%
0
0
USD
1.1K
USD
12
100%
89
85%
14%
1.71
1.01
USD
5%
1:500
