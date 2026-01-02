SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Friday Pulse
Alberto Boada

Friday Pulse

Alberto Boada
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
72 (84.70%)
Perte trades:
13 (15.29%)
Meilleure transaction:
7.67 USD
Pire transaction:
-45.81 USD
Bénéfice brut:
197.73 USD (4 021 pips)
Perte brute:
-121.29 USD (1 692 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (65.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
65.24 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
22 (25.88%)
Courts trades:
63 (74.12%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
2.75 USD
Perte moyenne:
-9.33 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-34.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.81 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.74 USD
Maximal:
49.65 USD (4.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD.r 8
CADCHF.r 7
AUDCHF.r 6
GBPCHF.r 6
USDCHF.r 5
USDJPY.r 5
NZDCHF.r 4
EURCAD.r 4
CADJPY.r 4
EURCHF.r 4
NZDJPY.r 3
USDCAD.r 3
EURGBP.r 3
GBPJPY.r 3
NZDCAD.r 3
AUDCAD.r 3
AUDUSD.r 2
EURUSD.r 2
AUDJPY.r 2
EURNZD.r 2
AUDNZD.r 2
EURAUD.r 1
GBPAUD.r 1
NZDUSD.r 1
EURJPY.r 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD.r 24
CADCHF.r 5
AUDCHF.r 1
GBPCHF.r 3
USDCHF.r 2
USDJPY.r 15
NZDCHF.r -3
EURCAD.r 17
CADJPY.r 7
EURCHF.r 4
NZDJPY.r 13
USDCAD.r 12
EURGBP.r 10
GBPJPY.r 6
NZDCAD.r 6
AUDCAD.r 1
AUDUSD.r -3
EURUSD.r 0
AUDJPY.r -54
EURNZD.r 5
AUDNZD.r 3
EURAUD.r -2
GBPAUD.r -6
NZDUSD.r 3
EURJPY.r 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD.r 661
CADCHF.r 108
AUDCHF.r 76
GBPCHF.r 158
USDCHF.r 109
USDJPY.r 494
NZDCHF.r 7
EURCAD.r 398
CADJPY.r 221
EURCHF.r 73
NZDJPY.r 279
USDCAD.r 187
EURGBP.r 118
GBPJPY.r 287
NZDCAD.r 93
AUDCAD.r 42
AUDUSD.r -30
EURUSD.r 11
AUDJPY.r -1.2K
EURNZD.r 222
AUDNZD.r 77
EURAUD.r -55
GBPAUD.r -233
NZDUSD.r 33
EURJPY.r 167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.67 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +65.24 USD
Perte consécutive maximale: -34.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Friday Pulse is an algorithmic strategy developed to operate exclusively on FP Markets copy trading service. Its approach focuses on capturing predictable movements during Friday's session close, when volatility is lower and technical patterns become clearer. The strategy is designed to capture the momentum generated by the closing of positions held overnight, which often creates predictable price movements.

  • Multi-timeframe analysis of volatility, momentum, and repetitive patterns.
  • 28 major and minor currency pairs (EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD).
  • No martingale or grids; one trade per strategy with hidden SL and TP.

All operations are automatic and optimised to achieve stable growth through real statistical edges, minimising exposure with short-term positions (averaging a few hours).

Copy to Friday Pulse

Register to FPM Trading - EU

Register to FP Markets - Worldwide

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire