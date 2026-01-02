SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Friday Pulse
Alberto Boada

Friday Pulse

Alberto Boada
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
72 (84.70%)
Negociações com perda:
13 (15.29%)
Melhor negociação:
7.67 USD
Pior negociação:
-45.81 USD
Lucro bruto:
197.73 USD (4 021 pips)
Perda bruta:
-121.29 USD (1 692 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (65.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
65.24 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.54
Negociações longas:
22 (25.88%)
Negociações curtas:
63 (74.12%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
2.75 USD
Perda média:
-9.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-34.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.81 USD (1)
Crescimento mensal:
4.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.74 USD
Máximo:
49.65 USD (4.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD.r 8
CADCHF.r 7
AUDCHF.r 6
GBPCHF.r 6
USDCHF.r 5
USDJPY.r 5
NZDCHF.r 4
EURCAD.r 4
CADJPY.r 4
EURCHF.r 4
NZDJPY.r 3
USDCAD.r 3
EURGBP.r 3
GBPJPY.r 3
NZDCAD.r 3
AUDCAD.r 3
AUDUSD.r 2
EURUSD.r 2
AUDJPY.r 2
EURNZD.r 2
AUDNZD.r 2
EURAUD.r 1
GBPAUD.r 1
NZDUSD.r 1
EURJPY.r 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD.r 24
CADCHF.r 5
AUDCHF.r 1
GBPCHF.r 3
USDCHF.r 2
USDJPY.r 15
NZDCHF.r -3
EURCAD.r 17
CADJPY.r 7
EURCHF.r 4
NZDJPY.r 13
USDCAD.r 12
EURGBP.r 10
GBPJPY.r 6
NZDCAD.r 6
AUDCAD.r 1
AUDUSD.r -3
EURUSD.r 0
AUDJPY.r -54
EURNZD.r 5
AUDNZD.r 3
EURAUD.r -2
GBPAUD.r -6
NZDUSD.r 3
EURJPY.r 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD.r 661
CADCHF.r 108
AUDCHF.r 76
GBPCHF.r 158
USDCHF.r 109
USDJPY.r 494
NZDCHF.r 7
EURCAD.r 398
CADJPY.r 221
EURCHF.r 73
NZDJPY.r 279
USDCAD.r 187
EURGBP.r 118
GBPJPY.r 287
NZDCAD.r 93
AUDCAD.r 42
AUDUSD.r -30
EURUSD.r 11
AUDJPY.r -1.2K
EURNZD.r 222
AUDNZD.r 77
EURAUD.r -55
GBPAUD.r -233
NZDUSD.r 33
EURJPY.r 167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.67 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +65.24 USD
Máxima perda consecutiva: -34.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Friday Pulse is an algorithmic strategy developed to operate exclusively on FP Markets copy trading service. Its approach focuses on capturing predictable movements during Friday's session close, when volatility is lower and technical patterns become clearer. The strategy is designed to capture the momentum generated by the closing of positions held overnight, which often creates predictable price movements.

  • Multi-timeframe analysis of volatility, momentum, and repetitive patterns.
  • 28 major and minor currency pairs (EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD).
  • No martingale or grids; one trade per strategy with hidden SL and TP.

All operations are automatic and optimised to achieve stable growth through real statistical edges, minimising exposure with short-term positions (averaging a few hours).

