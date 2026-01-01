Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 5 254%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 242
- Trades
- 1483
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 005%
- Abonnés
- 76
- Semaines
- 32
- Trades
- 743
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.76
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 90%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 71
- Trades
- 467
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.51
- DD max.
- 14%
- Croissance
- 1 693%
- Abonnés
- 4
- Semaines
- 162
- Trades
- 642
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.14
- DD max.
- 38%
- Croissance
- 1 651%
- Abonnés
- 72
- Semaines
- 218
- Trades
- 5543
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 235%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 63
- Trades
- 568
- Gagner
- 58%
- Facteur de profit
- 1.46
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 812%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 58
- Trades
- 3011
- Gagner
- 49%
- Facteur de profit
- 1.23
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 324%
- Abonnés
- 17
- Semaines
- 75
- Trades
- 459
- Gagner
- 49%
- Facteur de profit
- 1.46
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 714%
- Abonnés
- 31
- Semaines
- 49
- Trades
- 153
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.14
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 801%
- Abonnés
- 117
- Semaines
- 55
- Trades
- 1673
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.97
- DD max.
- 33%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.