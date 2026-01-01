- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
25 (55.55%)
Убыточных трейдов:
20 (44.44%)
Лучший трейд:
46.88 USD
Худший трейд:
-176.40 USD
Общая прибыль:
234.25 USD (3 410 pips)
Общий убыток:
-618.58 USD (7 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (70.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.23
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
31 (68.89%)
Коротких трейдов:
14 (31.11%)
Профит фактор:
0.38
Мат. ожидание:
-8.54 USD
Средняя прибыль:
9.37 USD
Средний убыток:
-30.93 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-121.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-375.00 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
384.33 USD
Максимальная:
431.77 USD (4.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.bp
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.bp
|-384
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.bp
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BullWaves-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
