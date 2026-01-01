СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Enekai Bull Waves
Gerard Palau Ribes Milian

Enekai Bull Waves

Gerard Palau Ribes Milian
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
BullWaves-LIVE
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
25 (55.55%)
Убыточных трейдов:
20 (44.44%)
Лучший трейд:
46.88 USD
Худший трейд:
-176.40 USD
Общая прибыль:
234.25 USD (3 410 pips)
Общий убыток:
-618.58 USD (7 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (70.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.23
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
31 (68.89%)
Коротких трейдов:
14 (31.11%)
Профит фактор:
0.38
Мат. ожидание:
-8.54 USD
Средняя прибыль:
9.37 USD
Средний убыток:
-30.93 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-121.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-375.00 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
384.33 USD
Максимальная:
431.77 USD (4.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.bp 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.bp -384
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.bp -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.88 USD
Худший трейд: -176 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +70.02 USD
Макс. убыток в серии: -121.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BullWaves-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.01 12:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
