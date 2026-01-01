- 成長
トレード:
45
利益トレード:
25 (55.55%)
損失トレード:
20 (44.44%)
ベストトレード:
46.88 USD
最悪のトレード:
-176.40 USD
総利益:
234.25 USD (3 410 pips)
総損失:
-618.58 USD (7 645 pips)
最大連続の勝ち:
11 (70.02 USD)
最大連続利益:
95.68 USD (3)
シャープレシオ:
-0.23
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
31 (68.89%)
短いトレード:
14 (31.11%)
プロフィットファクター:
0.38
期待されたペイオフ:
-8.54 USD
平均利益:
9.37 USD
平均損失:
-30.93 USD
最大連続の負け:
6 (-121.59 USD)
最大連続損失:
-375.00 USD (3)
月間成長:
-3.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
384.33 USD
最大の:
431.77 USD (4.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.bp
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.bp
|-384
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.bp
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.88 USD
最悪のトレード: -176 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +70.02 USD
最大連続損失: -121.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BullWaves-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし