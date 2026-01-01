- Incremento
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
25 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
20 (44.44%)
Mejor transacción:
46.88 USD
Peor transacción:
-176.40 USD
Beneficio Bruto:
234.25 USD (3 410 pips)
Pérdidas Brutas:
-618.58 USD (7 645 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (70.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.68 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.23
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
23 minutos
Factor de Recuperación:
-0.89
Transacciones Largas:
31 (68.89%)
Transacciones Cortas:
14 (31.11%)
Factor de Beneficio:
0.38
Beneficio Esperado:
-8.54 USD
Beneficio medio:
9.37 USD
Pérdidas medias:
-30.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-121.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-375.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
-3.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
384.33 USD
Máxima:
431.77 USD (4.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.bp
|45
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.bp
|-384
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.bp
|-4.2K
|
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BullWaves-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
