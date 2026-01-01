- Crescita
Trade:
45
Profit Trade:
25 (55.55%)
Loss Trade:
20 (44.44%)
Best Trade:
46.88 USD
Worst Trade:
-176.40 USD
Profitto lordo:
234.25 USD (3 410 pips)
Perdita lorda:
-618.58 USD (7 645 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (70.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
31 (68.89%)
Short Trade:
14 (31.11%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-8.54 USD
Profitto medio:
9.37 USD
Perdita media:
-30.93 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-121.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-375.00 USD (3)
Crescita mensile:
-3.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
384.33 USD
Massimale:
431.77 USD (4.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.bp
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.bp
|-384
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.bp
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.88 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.02 USD
Massima perdita consecutiva: -121.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BullWaves-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
