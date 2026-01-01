- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
25 (55.55%)
손실 거래:
20 (44.44%)
최고의 거래:
46.88 USD
최악의 거래:
-176.40 USD
총 수익:
234.25 USD (3 410 pips)
총 손실:
-618.58 USD (7 645 pips)
연속 최대 이익:
11 (70.02 USD)
연속 최대 이익:
95.68 USD (3)
샤프 비율:
-0.23
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
-0.89
롱(주식매수):
31 (68.89%)
숏(주식차입매도):
14 (31.11%)
수익 요인:
0.38
기대수익:
-8.54 USD
평균 이익:
9.37 USD
평균 손실:
-30.93 USD
연속 최대 손실:
6 (-121.59 USD)
연속 최대 손실:
-375.00 USD (3)
월별 성장률:
-3.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
384.33 USD
최대한의:
431.77 USD (4.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.30% (431.77 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.bp
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.bp
|-384
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.bp
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.88 USD
최악의 거래: -176 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +70.02 USD
연속 최대 손실: -121.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BullWaves-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음