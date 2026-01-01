- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
25 (55.55%)
Negociações com perda:
20 (44.44%)
Melhor negociação:
46.88 USD
Pior negociação:
-176.40 USD
Lucro bruto:
234.25 USD (3 410 pips)
Perda bruta:
-618.58 USD (7 645 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (70.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.68 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
31 (68.89%)
Negociações curtas:
14 (31.11%)
Fator de lucro:
0.38
Valor esperado:
-8.54 USD
Lucro médio:
9.37 USD
Perda média:
-30.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-121.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-375.00 USD (3)
Crescimento mensal:
-3.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
384.33 USD
Máximo:
431.77 USD (4.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.bp
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.bp
|-384
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.bp
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BullWaves-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
