Gerard Palau Ribes Milian

Enekai Bull Waves

Gerard Palau Ribes Milian
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
0%
BullWaves-LIVE
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
25 (55.55%)
Negociações com perda:
20 (44.44%)
Melhor negociação:
46.88 USD
Pior negociação:
-176.40 USD
Lucro bruto:
234.25 USD (3 410 pips)
Perda bruta:
-618.58 USD (7 645 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (70.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.68 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
31 (68.89%)
Negociações curtas:
14 (31.11%)
Fator de lucro:
0.38
Valor esperado:
-8.54 USD
Lucro médio:
9.37 USD
Perda média:
-30.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-121.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-375.00 USD (3)
Crescimento mensal:
-3.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
384.33 USD
Máximo:
431.77 USD (4.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.bp 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.bp -384
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.bp -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.88 USD
Pior negociação: -176 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +70.02 USD
Máxima perda consecutiva: -121.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BullWaves-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.01 12:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
