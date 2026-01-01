- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
25 (55.55%)
亏损交易:
20 (44.44%)
最好交易:
46.88 USD
最差交易:
-176.40 USD
毛利:
234.25 USD (3 410 pips)
毛利亏损:
-618.58 USD (7 645 pips)
最大连续赢利:
11 (70.02 USD)
最大连续盈利:
95.68 USD (3)
夏普比率:
-0.23
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
-0.89
长期交易:
31 (68.89%)
短期交易:
14 (31.11%)
利润因子:
0.38
预期回报:
-8.54 USD
平均利润:
9.37 USD
平均损失:
-30.93 USD
最大连续失误:
6 (-121.59 USD)
最大连续亏损:
-375.00 USD (3)
每月增长:
-3.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
384.33 USD
最大值:
431.77 USD (4.30%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.bp
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.bp
|-384
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.bp
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.88 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +70.02 USD
最大连续亏损: -121.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BullWaves-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论