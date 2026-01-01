- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
25 (55.55%)
Verlusttrades:
20 (44.44%)
Bester Trade:
46.88 USD
Schlechtester Trade:
-176.40 USD
Bruttoprofit:
234.25 USD (3 410 pips)
Bruttoverlust:
-618.58 USD (7 645 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (70.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.68 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.23
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
23 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.89
Long-Positionen:
31 (68.89%)
Short-Positionen:
14 (31.11%)
Profit-Faktor:
0.38
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-121.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-375.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-3.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
384.33 USD
Maximaler:
431.77 USD (4.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.bp
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.bp
|-384
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.bp
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.88 USD
Schlechtester Trade: -176 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -121.59 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BullWaves-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen