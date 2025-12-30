СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ALSCAPRO 15M DRU
A Sumitro Parikesit

ALSCAPRO 15M DRU

A Sumitro Parikesit
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
50 (81.96%)
Убыточных трейдов:
11 (18.03%)
Лучший трейд:
9.01 USD
Худший трейд:
-8.03 USD
Общая прибыль:
83.55 USD (8 323 pips)
Общий убыток:
-37.93 USD (3 789 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (11.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.99 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
75.78%
Макс. загрузка депозита:
3.91%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
4.32
Длинных трейдов:
28 (45.90%)
Коротких трейдов:
33 (54.10%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
1.67 USD
Средний убыток:
-3.45 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.57 USD (2)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.57 USD (0.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.46% (10.57 USD)
По эквити:
1.74% (39.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.01 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.83 USD
Макс. убыток в серии: -10.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Нет отзывов
2025.12.30 06:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 02:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 02:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.30 02:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 02:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.