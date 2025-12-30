- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
50 (81.96%)
Убыточных трейдов:
11 (18.03%)
Лучший трейд:
9.01 USD
Худший трейд:
-8.03 USD
Общая прибыль:
83.55 USD (8 323 pips)
Общий убыток:
-37.93 USD (3 789 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (11.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.99 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
75.78%
Макс. загрузка депозита:
3.91%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
4.32
Длинных трейдов:
28 (45.90%)
Коротких трейдов:
33 (54.10%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
1.67 USD
Средний убыток:
-3.45 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.57 USD (2)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.57 USD (0.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.46% (10.57 USD)
По эквити:
1.74% (39.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
100%
61
81%
76%
2.20
0.75
USD
USD
2%
1:500