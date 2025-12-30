- Crescita
Trade:
28
Profit Trade:
23 (82.14%)
Loss Trade:
5 (17.86%)
Best Trade:
4.83 USD
Worst Trade:
-4.63 USD
Profitto lordo:
32.64 USD (3 250 pips)
Perdita lorda:
-11.63 USD (1 161 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (11.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.83 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
76.83%
Massimo carico di deposito:
2.92%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
4.54
Long Trade:
14 (50.00%)
Short Trade:
14 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.81
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.63 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.63 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (3.84 USD)
Per equità:
0.78% (17.70 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +4.83 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.83 USD
Massima perdita consecutiva: -2.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
