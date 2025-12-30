- 成長
トレード:
89
利益トレード:
74 (83.14%)
損失トレード:
15 (16.85%)
ベストトレード:
9.01 USD
最悪のトレード:
-8.03 USD
総利益:
112.24 USD (11 180 pips)
総損失:
-45.03 USD (4 496 pips)
最大連続の勝ち:
9 (11.83 USD)
最大連続利益:
15.99 USD (6)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
77.46%
最大入金額:
3.91%
最近のトレード:
0 分前
1週間当たりの取引:
89
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
6.36
長いトレード:
39 (43.82%)
短いトレード:
50 (56.18%)
プロフィットファクター:
2.49
期待されたペイオフ:
0.76 USD
平均利益:
1.52 USD
平均損失:
-3.00 USD
最大連続の負け:
2 (-10.57 USD)
最大連続損失:
-10.57 USD (2)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.57 USD (0.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.46% (10.57 USD)
エクイティによる:
1.74% (39.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.01 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.83 USD
最大連続損失: -10.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
レビューなし
