SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ALSCAPRO 15M DRU
A Sumitro Parikesit

ALSCAPRO 15M DRU

A Sumitro Parikesit
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 3%
OctaFX-Real2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
72 (82.75%)
Transacciones Irrentables:
15 (17.24%)
Mejor transacción:
9.01 USD
Peor transacción:
-8.03 USD
Beneficio Bruto:
110.64 USD (11 022 pips)
Pérdidas Brutas:
-45.03 USD (4 496 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (11.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.99 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
77.06%
Carga máxima del depósito:
3.91%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
90
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
6.21
Transacciones Largas:
39 (44.83%)
Transacciones Cortas:
48 (55.17%)
Factor de Beneficio:
2.46
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
1.54 USD
Pérdidas medias:
-3.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.57 USD (2)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.57 USD (0.46%)
Reducción relativa:
De balance:
0.46% (10.57 USD)
De fondos:
1.74% (39.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.01 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.30 06:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 02:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 02:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.30 02:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 02:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ALSCAPRO 15M DRU
30 USD al mes
3%
0
0
USD
2.3K
USD
1
100%
87
82%
77%
2.45
0.75
USD
2%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.