Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
72 (82.75%)
Transacciones Irrentables:
15 (17.24%)
Mejor transacción:
9.01 USD
Peor transacción:
-8.03 USD
Beneficio Bruto:
110.64 USD (11 022 pips)
Pérdidas Brutas:
-45.03 USD (4 496 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (11.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.99 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
77.06%
Carga máxima del depósito:
3.91%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
90
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
6.21
Transacciones Largas:
39 (44.83%)
Transacciones Cortas:
48 (55.17%)
Factor de Beneficio:
2.46
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
1.54 USD
Pérdidas medias:
-3.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.57 USD (2)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.57 USD (0.46%)
Reducción relativa:
De balance:
0.46% (10.57 USD)
De fondos:
1.74% (39.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.01 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
