A Sumitro Parikesit

ALSCAPRO 15M DRU

A Sumitro Parikesit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 3%
OctaFX-Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
80 (82.47%)
Verlusttrades:
17 (17.53%)
Bester Trade:
11.66 USD
Schlechtester Trade:
-8.48 USD
Bruttoprofit:
129.83 USD (12 937 pips)
Bruttoverlust:
-56.05 USD (5 597 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (11.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.53 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
75.95%
Max deposit load:
3.91%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
97
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
6.70
Long-Positionen:
44 (45.36%)
Short-Positionen:
53 (54.64%)
Profit-Faktor:
2.32
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-11.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.02 USD (2)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11.02 USD (0.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.46% (10.57 USD)
Kapital:
1.74% (39.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 74
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.66 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Keine Bewertungen
2025.12.30 06:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 02:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 02:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.30 02:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 02:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
