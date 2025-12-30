- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
80 (82.47%)
Verlusttrades:
17 (17.53%)
Bester Trade:
11.66 USD
Schlechtester Trade:
-8.48 USD
Bruttoprofit:
129.83 USD (12 937 pips)
Bruttoverlust:
-56.05 USD (5 597 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (11.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.53 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
75.95%
Max deposit load:
3.91%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
97
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
6.70
Long-Positionen:
44 (45.36%)
Short-Positionen:
53 (54.64%)
Profit-Faktor:
2.32
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-11.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.02 USD (2)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11.02 USD (0.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.46% (10.57 USD)
Kapital:
1.74% (39.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.66 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Keine Bewertungen
