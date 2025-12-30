- 자본
- 축소
트레이드:
410
이익 거래:
319 (77.80%)
손실 거래:
91 (22.20%)
최고의 거래:
155.79 USD
최악의 거래:
-63.77 USD
총 수익:
1 029.68 USD (66 904 pips)
총 손실:
-667.36 USD (66 028 pips)
연속 최대 이익:
26 (26.94 USD)
연속 최대 이익:
405.21 USD (14)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
91.25%
최대 입금량:
49.65%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
291
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.14
롱(주식매수):
185 (45.12%)
숏(주식차입매도):
225 (54.88%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
3.23 USD
평균 손실:
-7.33 USD
연속 최대 손실:
11 (-316.63 USD)
연속 최대 손실:
-316.63 USD (11)
월별 성장률:
13.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
316.63 USD (10.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.31% (316.63 USD)
자본금별:
31.88% (1 113.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|337
|GBPUSD
|73
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|330
|GBPUSD
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-626
|GBPUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +155.79 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +26.94 USD
연속 최대 손실: -316.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
14%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
100%
410
77%
91%
1.54
0.88
USD
USD
32%
1:500