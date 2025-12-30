리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 11 XMGlobal-MT5 10 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 14 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 68 FXView-Live 0.00 × 8 N1CapitalMarkets-Live 0.00 × 1 OANDA-Live-1 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 ForexChief-MT5 0.00 × 1 AFCLive-Server 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 28 TradingProInternational-Live 0.00 × 348 ICTrading-MT5-4 0.00 × 330 TMGM.TradeMax-Live 0.02 × 50 Axiory-Live 0.04 × 138 LiteFinance-MT5-Live 0.05 × 285 FPMarkets-Live 0.05 × 318 ForexClub-MT5 Real Server 0.05 × 647 Exness-MT5Real7 0.06 × 77 Exness-MT5Real3 0.08 × 196 AlpariEvrasia-Real01 0.10 × 183 AdmiralMarkets-Live 0.12 × 25 TitanFX-MT5-01 0.13 × 261 RoboForex-ECN 0.14 × 118 ForexTimeFXTM-Live01 0.14 × 399 50 더...