- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
85
盈利交易:
70 (82.35%)
亏损交易:
15 (17.65%)
最好交易:
9.01 USD
最差交易:
-8.03 USD
毛利:
108.64 USD (10 823 pips)
毛利亏损:
-45.03 USD (4 496 pips)
最大连续赢利:
9 (11.83 USD)
最大连续盈利:
15.99 USD (6)
夏普比率:
0.30
交易活动:
77.06%
最大入金加载:
3.91%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
87
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
6.02
长期交易:
39 (45.88%)
短期交易:
46 (54.12%)
利润因子:
2.41
预期回报:
0.75 USD
平均利润:
1.55 USD
平均损失:
-3.00 USD
最大连续失误:
2 (-10.57 USD)
最大连续亏损:
-10.57 USD (2)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.57 USD (0.46%)
相对跌幅:
结余:
0.46% (10.57 USD)
净值:
1.74% (39.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.01 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.83 USD
最大连续亏损: -10.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
