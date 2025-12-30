- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
74 (83.14%)
Negociações com perda:
15 (16.85%)
Melhor negociação:
9.01 USD
Pior negociação:
-8.03 USD
Lucro bruto:
112.24 USD (11 180 pips)
Perda bruta:
-45.03 USD (4 496 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (11.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.99 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
77.06%
Depósito máximo carregado:
3.91%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
6.36
Negociações longas:
39 (43.82%)
Negociações curtas:
50 (56.18%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
0.76 USD
Lucro médio:
1.52 USD
Perda média:
-3.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.57 USD (2)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.57 USD (0.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.46% (10.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.74% (39.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.01 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11.83 USD
Máxima perda consecutiva: -10.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
100%
89
83%
77%
2.49
0.76
USD
USD
2%
1:500