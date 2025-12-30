SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ALSCAPRO 15M DRU
A Sumitro Parikesit

ALSCAPRO 15M DRU

A Sumitro Parikesit
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 3%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
74 (83.14%)
Negociações com perda:
15 (16.85%)
Melhor negociação:
9.01 USD
Pior negociação:
-8.03 USD
Lucro bruto:
112.24 USD (11 180 pips)
Perda bruta:
-45.03 USD (4 496 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (11.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.99 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
77.06%
Depósito máximo carregado:
3.91%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
6.36
Negociações longas:
39 (43.82%)
Negociações curtas:
50 (56.18%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
0.76 USD
Lucro médio:
1.52 USD
Perda média:
-3.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.57 USD (2)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.57 USD (0.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.46% (10.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.74% (39.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.01 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11.83 USD
Máxima perda consecutiva: -10.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Sem comentários
2025.12.30 06:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 02:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 02:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.30 02:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 02:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ALSCAPRO 15M DRU
30 USD por mês
3%
0
0
USD
2.3K
USD
1
100%
89
83%
77%
2.49
0.76
USD
2%
1:500
