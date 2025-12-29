- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
50 (63.29%)
Убыточных трейдов:
29 (36.71%)
Лучший трейд:
314.04 USD
Худший трейд:
-652.87 USD
Общая прибыль:
3 670.10 USD (710 059 pips)
Общий убыток:
-3 310.91 USD (601 318 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (417.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
718.70 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.31%
Макс. загрузка депозита:
10.65%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
40 (50.63%)
Коротких трейдов:
39 (49.37%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
4.55 USD
Средняя прибыль:
73.40 USD
Средний убыток:
-114.17 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-469.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-652.87 USD (1)
Прирост в месяц:
7.95%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
664.43 USD
Максимальная:
1 182.17 USD (23.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.72% (181.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|34
|XAUUSDm
|25
|ETHUSDm
|18
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|202
|XAUUSDm
|257
|ETHUSDm
|-53
|US500m
|4
|EURUSDm
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|128K
|XAUUSDm
|-13K
|ETHUSDm
|-6.4K
|US500m
|543
|EURUSDm
|-316
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +314.04 USD
Худший трейд: -653 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +417.59 USD
Макс. убыток в серии: -469.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
2
86%
79
63%
1%
1.10
4.55
USD
USD
4%
1:200