Yi Jian Feng

Trend fyj

Yi Jian Feng
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
50 (63.29%)
Убыточных трейдов:
29 (36.71%)
Лучший трейд:
314.04 USD
Худший трейд:
-652.87 USD
Общая прибыль:
3 670.10 USD (710 059 pips)
Общий убыток:
-3 310.91 USD (601 318 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (417.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
718.70 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.31%
Макс. загрузка депозита:
10.65%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
40 (50.63%)
Коротких трейдов:
39 (49.37%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
4.55 USD
Средняя прибыль:
73.40 USD
Средний убыток:
-114.17 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-469.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-652.87 USD (1)
Прирост в месяц:
7.95%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
664.43 USD
Максимальная:
1 182.17 USD (23.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.72% (181.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 34
XAUUSDm 25
ETHUSDm 18
US500m 1
EURUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 202
XAUUSDm 257
ETHUSDm -53
US500m 4
EURUSDm -51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 128K
XAUUSDm -13K
ETHUSDm -6.4K
US500m 543
EURUSDm -316
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +314.04 USD
Худший трейд: -653 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +417.59 USD
Макс. убыток в серии: -469.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
