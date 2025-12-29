SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trend fyj
Yi Jian Feng

Trend fyj

Yi Jian Feng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
80
Gewinntrades:
50 (62.50%)
Verlusttrades:
30 (37.50%)
Bester Trade:
314.04 USD
Schlechtester Trade:
-652.87 USD
Bruttoprofit:
3 670.10 USD (710 059 pips)
Bruttoverlust:
-3 529.36 USD (610 815 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (417.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
718.70 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
1.31%
Max deposit load:
10.65%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
41 (51.25%)
Short-Positionen:
39 (48.75%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
1.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
73.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-117.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-469.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-652.87 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.12%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
664.43 USD
Maximaler:
1 182.17 USD (23.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.48% (1 182.17 USD)
Kapital:
3.72% (181.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSDm 34
XAUUSDm 26
ETHUSDm 18
US500m 1
EURUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSDm 202
XAUUSDm 38
ETHUSDm -53
US500m 4
EURUSDm -51
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSDm 128K
XAUUSDm -22K
ETHUSDm -6.4K
US500m 543
EURUSDm -316
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +314.04 USD
Schlechtester Trade: -653 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +417.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -469.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
