- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
50 (63.29%)
亏损交易:
29 (36.71%)
最好交易:
314.04 USD
最差交易:
-652.87 USD
毛利:
3 670.10 USD (710 059 pips)
毛利亏损:
-3 310.91 USD (601 318 pips)
最大连续赢利:
8 (417.59 USD)
最大连续盈利:
718.70 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
61
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.30
长期交易:
40 (50.63%)
短期交易:
39 (49.37%)
利润因子:
1.11
预期回报:
4.55 USD
平均利润:
73.40 USD
平均损失:
-114.17 USD
最大连续失误:
5 (-469.45 USD)
最大连续亏损:
-652.87 USD (1)
每月增长:
7.95%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
664.43 USD
最大值:
1 182.17 USD (23.48%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|34
|XAUUSDm
|25
|ETHUSDm
|18
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|202
|XAUUSDm
|257
|ETHUSDm
|-53
|US500m
|4
|EURUSDm
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|128K
|XAUUSDm
|-13K
|ETHUSDm
|-6.4K
|US500m
|543
|EURUSDm
|-316
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +314.04 USD
最差交易: -653 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +417.59 USD
最大连续亏损: -469.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论