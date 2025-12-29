- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
50 (62.50%)
損失トレード:
30 (37.50%)
ベストトレード:
314.04 USD
最悪のトレード:
-652.87 USD
総利益:
3 670.10 USD (710 059 pips)
総損失:
-3 529.36 USD (610 815 pips)
最大連続の勝ち:
8 (417.59 USD)
最大連続利益:
718.70 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
1.31%
最大入金額:
10.65%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
41 (51.25%)
短いトレード:
39 (48.75%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
1.76 USD
平均利益:
73.40 USD
平均損失:
-117.65 USD
最大連続の負け:
5 (-469.45 USD)
最大連続損失:
-652.87 USD (1)
月間成長:
3.12%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
664.43 USD
最大の:
1 182.17 USD (23.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.48% (1 182.17 USD)
エクイティによる:
3.72% (181.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|34
|XAUUSDm
|26
|ETHUSDm
|18
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|202
|XAUUSDm
|38
|ETHUSDm
|-53
|US500m
|4
|EURUSDm
|-51
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|128K
|XAUUSDm
|-22K
|ETHUSDm
|-6.4K
|US500m
|543
|EURUSDm
|-316
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +314.04 USD
最悪のトレード: -653 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +417.59 USD
最大連続損失: -469.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
3%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
2
86%
80
62%
1%
1.03
1.76
USD
USD
23%
1:200