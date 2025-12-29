- 자본
- 축소
트레이드:
164
이익 거래:
111 (67.68%)
손실 거래:
53 (32.32%)
최고의 거래:
395.06 USD
최악의 거래:
-1 020.79 USD
총 수익:
10 545.64 USD (1 397 711 pips)
총 손실:
-8 753.87 USD (1 223 207 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 251.12 USD)
1 263.17 USD (8)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
49.23%
최대 입금량:
20.77%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
93 (56.71%)
숏(주식차입매도):
71 (43.29%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
10.93 USD
평균 이익:
95.01 USD
평균 손실:
-165.17 USD
연속 최대 손실:
5 (-469.45 USD)
-1 020.79 USD (1)
월별 성장률:
39.67%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
664.43 USD
최대한의:
2 127.57 USD (25.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.22% (2 127.57 USD)
자본금별:
11.89% (969.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|66
|XAUUSDm
|56
|ETHUSDm
|32
|JP225m
|3
|US500m
|2
|US30m
|2
|EURUSDm
|1
|USDJPYm
|1
|USTECm
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSDm
|366
|XAUUSDm
|1.2K
|ETHUSDm
|-32
|JP225m
|151
|US500m
|28
|US30m
|83
|EURUSDm
|-51
|USDJPYm
|20
|USTECm
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSDm
|127K
|XAUUSDm
|34K
|ETHUSDm
|-6.5K
|JP225m
|4.7K
|US500m
|2.4K
|US30m
|2.4K
|EURUSDm
|-316
|USDJPYm
|207
|USTECm
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +395.06 USD
최악의 거래: -1 021 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 251.12 USD
연속 최대 손실: -469.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
