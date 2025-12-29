시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Trend fyj
Yi Jian Feng

Trend fyj

Yi Jian Feng
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 40%
Exness-MT5Real31
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
164
이익 거래:
111 (67.68%)
손실 거래:
53 (32.32%)
최고의 거래:
395.06 USD
최악의 거래:
-1 020.79 USD
총 수익:
10 545.64 USD (1 397 711 pips)
총 손실:
-8 753.87 USD (1 223 207 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 251.12 USD)
연속 최대 이익:
1 263.17 USD (8)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
49.23%
최대 입금량:
20.77%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
93 (56.71%)
숏(주식차입매도):
71 (43.29%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
10.93 USD
평균 이익:
95.01 USD
평균 손실:
-165.17 USD
연속 최대 손실:
5 (-469.45 USD)
연속 최대 손실:
-1 020.79 USD (1)
월별 성장률:
39.67%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
664.43 USD
최대한의:
2 127.57 USD (25.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.22% (2 127.57 USD)
자본금별:
11.89% (969.53 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSDm 66
XAUUSDm 56
ETHUSDm 32
JP225m 3
US500m 2
US30m 2
EURUSDm 1
USDJPYm 1
USTECm 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSDm 366
XAUUSDm 1.2K
ETHUSDm -32
JP225m 151
US500m 28
US30m 83
EURUSDm -51
USDJPYm 20
USTECm 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSDm 127K
XAUUSDm 34K
ETHUSDm -6.5K
JP225m 4.7K
US500m 2.4K
US30m 2.4K
EURUSDm -316
USDJPYm 207
USTECm 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +395.06 USD
최악의 거래: -1 021 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 251.12 USD
연속 최대 손실: -469.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.07 20:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 20:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 01:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 01:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 15:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 09:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Trend fyj
월별 100 USD
40%
0
0
USD
6.3K
USD
3
89%
164
67%
49%
1.20
10.93
USD
25%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.