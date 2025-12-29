SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Trend fyj

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
50 (62.50%)
Loss Trade:
30 (37.50%)
Best Trade:
314.04 USD
Worst Trade:
-652.87 USD
Profitto lordo:
3 670.10 USD (710 059 pips)
Perdita lorda:
-3 529.36 USD (610 815 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (417.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
718.70 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
1.31%
Massimo carico di deposito:
10.65%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
41 (51.25%)
Short Trade:
39 (48.75%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
73.40 USD
Perdita media:
-117.65 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-469.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-652.87 USD (1)
Crescita mensile:
3.12%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
664.43 USD
Massimale:
1 182.17 USD (23.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.48% (1 182.17 USD)
Per equità:
3.72% (181.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 34
XAUUSDm 26
ETHUSDm 18
US500m 1
EURUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 202
XAUUSDm 38
ETHUSDm -53
US500m 4
EURUSDm -51
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 128K
XAUUSDm -22K
ETHUSDm -6.4K
US500m 543
EURUSDm -316
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +314.04 USD
Worst Trade: -653 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +417.59 USD
Massima perdita consecutiva: -469.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.