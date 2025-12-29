SeñalesSecciones
Yi Jian Feng

Trend fyj

Yi Jian Feng
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
50 (63.29%)
Transacciones Irrentables:
29 (36.71%)
Mejor transacción:
314.04 USD
Peor transacción:
-652.87 USD
Beneficio Bruto:
3 670.10 USD (710 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 310.91 USD (601 318 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (417.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
718.70 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
40 (50.63%)
Transacciones Cortas:
39 (49.37%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
4.55 USD
Beneficio medio:
73.40 USD
Pérdidas medias:
-114.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-469.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-652.87 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.95%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
664.43 USD
Máxima:
1 182.17 USD (23.48%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSDm 34
XAUUSDm 25
ETHUSDm 18
US500m 1
EURUSDm 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSDm 202
XAUUSDm 257
ETHUSDm -53
US500m 4
EURUSDm -51
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSDm 128K
XAUUSDm -13K
ETHUSDm -6.4K
US500m 543
EURUSDm -316
Mejor transacción: +314.04 USD
Peor transacción: -653 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +417.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -469.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
