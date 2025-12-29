- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
50 (63.29%)
Transacciones Irrentables:
29 (36.71%)
Mejor transacción:
314.04 USD
Peor transacción:
-652.87 USD
Beneficio Bruto:
3 670.10 USD (710 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 310.91 USD (601 318 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (417.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
718.70 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
40 (50.63%)
Transacciones Cortas:
39 (49.37%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
4.55 USD
Beneficio medio:
73.40 USD
Pérdidas medias:
-114.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-469.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-652.87 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.95%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
664.43 USD
Máxima:
1 182.17 USD (23.48%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|34
|XAUUSDm
|25
|ETHUSDm
|18
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|202
|XAUUSDm
|257
|ETHUSDm
|-53
|US500m
|4
|EURUSDm
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|128K
|XAUUSDm
|-13K
|ETHUSDm
|-6.4K
|US500m
|543
|EURUSDm
|-316
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +314.04 USD
Peor transacción: -653 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +417.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -469.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios