- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
50 (62.50%)
Negociações com perda:
30 (37.50%)
Melhor negociação:
314.04 USD
Pior negociação:
-652.87 USD
Lucro bruto:
3 670.10 USD (710 059 pips)
Perda bruta:
-3 529.36 USD (610 815 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (417.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
718.70 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
1.31%
Depósito máximo carregado:
10.65%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
41 (51.25%)
Negociações curtas:
39 (48.75%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
1.76 USD
Lucro médio:
73.40 USD
Perda média:
-117.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-469.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-652.87 USD (1)
Crescimento mensal:
3.12%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
664.43 USD
Máximo:
1 182.17 USD (23.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.48% (1 182.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.72% (181.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|34
|XAUUSDm
|26
|ETHUSDm
|18
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|202
|XAUUSDm
|38
|ETHUSDm
|-53
|US500m
|4
|EURUSDm
|-51
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|128K
|XAUUSDm
|-22K
|ETHUSDm
|-6.4K
|US500m
|543
|EURUSDm
|-316
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +314.04 USD
Pior negociação: -653 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +417.59 USD
Máxima perda consecutiva: -469.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
2
86%
80
62%
1%
1.03
1.76
USD
USD
23%
1:200