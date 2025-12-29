SinaisSeções
Yi Jian Feng

Trend fyj

Yi Jian Feng
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
50 (62.50%)
Negociações com perda:
30 (37.50%)
Melhor negociação:
314.04 USD
Pior negociação:
-652.87 USD
Lucro bruto:
3 670.10 USD (710 059 pips)
Perda bruta:
-3 529.36 USD (610 815 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (417.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
718.70 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
1.31%
Depósito máximo carregado:
10.65%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
41 (51.25%)
Negociações curtas:
39 (48.75%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
1.76 USD
Lucro médio:
73.40 USD
Perda média:
-117.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-469.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-652.87 USD (1)
Crescimento mensal:
3.12%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
664.43 USD
Máximo:
1 182.17 USD (23.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.48% (1 182.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.72% (181.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 34
XAUUSDm 26
ETHUSDm 18
US500m 1
EURUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm 202
XAUUSDm 38
ETHUSDm -53
US500m 4
EURUSDm -51
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm 128K
XAUUSDm -22K
ETHUSDm -6.4K
US500m 543
EURUSDm -316
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +314.04 USD
Pior negociação: -653 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +417.59 USD
Máxima perda consecutiva: -469.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
