Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
13.38 USD
Худший трейд:
-11.68 USD
Общая прибыль:
26.44 USD (2 639 pips)
Общий убыток:
-11.68 USD (1 168 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (12.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.62 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
0.66%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
1.26
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
3.31 USD
Средний убыток:
-11.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.68 USD (1)
Прирост в месяц:
2.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.68 USD (2.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (11.68 USD)
По эквити:
1.71% (8.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.38 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.82 USD
Макс. убыток в серии: -11.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Long Term Profit Insha Allah.
https://t.me/HGMarkets
https://t.me/HGMarkets
Нет отзывов
