Muhammad Habib -

HG Markets

Muhammad Habib -
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 114 USD в месяц
прирост с 2025 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
13.38 USD
Худший трейд:
-11.68 USD
Общая прибыль:
26.44 USD (2 639 pips)
Общий убыток:
-11.68 USD (1 168 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (12.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.62 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
0.66%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
1.26
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
3.31 USD
Средний убыток:
-11.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.68 USD (1)
Прирост в месяц:
2.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.68 USD (2.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (11.68 USD)
По эквити:
1.71% (8.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.38 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.82 USD
Макс. убыток в серии: -11.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Long Term Profit Insha Allah.
https://t.me/HGMarkets
Нет отзывов
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 14:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.28 16:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
