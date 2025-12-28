シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / HG Markets
Muhammad Habib -

HG Markets

Muhammad Habib -
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  114  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
13.38 USD
最悪のトレード:
-11.68 USD
総利益:
26.20 USD (2 616 pips)
総損失:
-11.68 USD (1 168 pips)
最大連続の勝ち:
6 (12.82 USD)
最大連続利益:
13.38 USD (1)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
0.66%
最大入金額:
1.79%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
1.24
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
2.24
期待されたペイオフ:
1.82 USD
平均利益:
3.74 USD
平均損失:
-11.68 USD
最大連続の負け:
1 (-11.68 USD)
最大連続損失:
-11.68 USD (1)
月間成長:
2.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.68 USD (2.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.28% (11.68 USD)
エクイティによる:
1.71% (8.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.38 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.82 USD
最大連続損失: -11.68 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Long Term Profit Insha Allah.
https://t.me/HGMarkets
レビューなし
