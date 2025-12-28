- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
13.38 USD
Worst Trade:
-11.68 USD
Profitto lordo:
26.20 USD (2 616 pips)
Perdita lorda:
-11.68 USD (1 168 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (12.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.38 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
0.66%
Massimo carico di deposito:
1.79%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-11.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.68 USD (1)
Crescita mensile:
2.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.68 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.28% (11.68 USD)
Per equità:
1.71% (8.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.38 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.82 USD
Massima perdita consecutiva: -11.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
