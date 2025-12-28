SegnaliSezioni
Muhammad Habib -

HG Markets

Muhammad Habib -
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 114 USD al mese
crescita dal 2025 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
13.38 USD
Worst Trade:
-11.68 USD
Profitto lordo:
26.20 USD (2 616 pips)
Perdita lorda:
-11.68 USD (1 168 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (12.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.38 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
0.66%
Massimo carico di deposito:
1.79%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-11.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.68 USD (1)
Crescita mensile:
2.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.68 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.28% (11.68 USD)
Per equità:
1.71% (8.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.38 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.82 USD
Massima perdita consecutiva: -11.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Long Term Profit Insha Allah.
https://t.me/HGMarkets
Non ci sono recensioni
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 14:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.28 16:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HG Markets
114USD al mese
3%
0
0
USD
515
USD
2
0%
8
87%
1%
2.24
1.82
USD
2%
1:500
Copia

