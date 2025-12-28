- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
13.38 USD
최악의 거래:
-11.68 USD
총 수익:
26.44 USD (2 639 pips)
총 손실:
-11.68 USD (1 168 pips)
연속 최대 이익:
6 (12.82 USD)
연속 최대 이익:
13.62 USD (2)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
0.66%
최대 입금량:
1.79%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
1.26
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
1.64 USD
평균 이익:
3.31 USD
평균 손실:
-11.68 USD
연속 최대 손실:
1 (-11.68 USD)
연속 최대 손실:
-11.68 USD (1)
월별 성장률:
2.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11.68 USD (2.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.28% (11.68 USD)
자본금별:
1.71% (8.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.38 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +12.82 USD
연속 최대 손실: -11.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 114 USD
3%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
2
0%
9
88%
1%
2.26
1.64
USD
USD
2%
1:500