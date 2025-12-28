信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HG Markets
Muhammad Habib -

HG Markets

Muhammad Habib -
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 114 USD per 
增长自 2025 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
13.38 USD
最差交易:
-11.68 USD
毛利:
26.20 USD (2 616 pips)
毛利亏损:
-11.68 USD (1 168 pips)
最大连续赢利:
6 (12.82 USD)
最大连续盈利:
13.38 USD (1)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.66%
最大入金加载:
1.79%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
1.24
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
2.24
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
3.74 USD
平均损失:
-11.68 USD
最大连续失误:
1 (-11.68 USD)
最大连续亏损:
-11.68 USD (1)
每月增长:
2.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.68 USD (2.28%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (11.68 USD)
净值:
1.71% (8.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13.38 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.82 USD
最大连续亏损: -11.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Long Term Profit Insha Allah.
https://t.me/HGMarkets
没有评论
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 14:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.28 16:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HG Markets
每月114 USD
3%
0
0
USD
515
USD
2
0%
8
87%
1%
2.24
1.82
USD
2%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载