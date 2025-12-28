- 成长
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
13.38 USD
最差交易:
-11.68 USD
毛利:
26.20 USD (2 616 pips)
毛利亏损:
-11.68 USD (1 168 pips)
最大连续赢利:
6 (12.82 USD)
最大连续盈利:
13.38 USD (1)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.66%
最大入金加载:
1.79%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
1.24
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
2.24
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
3.74 USD
平均损失:
-11.68 USD
最大连续失误:
1 (-11.68 USD)
最大连续亏损:
-11.68 USD (1)
每月增长:
2.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.68 USD (2.28%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (11.68 USD)
净值:
1.71% (8.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.38 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.82 USD
最大连续亏损: -11.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
