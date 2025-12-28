- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
8 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
1 (11.11%)
Mejor transacción:
13.38 USD
Peor transacción:
-11.68 USD
Beneficio Bruto:
26.44 USD (2 639 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.68 USD (1 168 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (12.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.62 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
0.66%
Carga máxima del depósito:
1.79%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
1.26
Transacciones Largas:
7 (77.78%)
Transacciones Cortas:
2 (22.22%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
1.64 USD
Beneficio medio:
3.31 USD
Pérdidas medias:
-11.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-11.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.68 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11.68 USD (2.28%)
Reducción relativa:
De balance:
2.28% (11.68 USD)
De fondos:
1.71% (8.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.38 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.68 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Long Term Profit Insha Allah.
https://t.me/HGMarkets
https://t.me/HGMarkets
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
114 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
2
0%
9
88%
1%
2.26
1.64
USD
USD
2%
1:500