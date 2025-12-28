SeñalesSecciones
Muhammad Habib -

HG Markets

Muhammad Habib -
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
8 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
1 (11.11%)
Mejor transacción:
13.38 USD
Peor transacción:
-11.68 USD
Beneficio Bruto:
26.44 USD (2 639 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.68 USD (1 168 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (12.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.62 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
0.66%
Carga máxima del depósito:
1.79%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
1.26
Transacciones Largas:
7 (77.78%)
Transacciones Cortas:
2 (22.22%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
1.64 USD
Beneficio medio:
3.31 USD
Pérdidas medias:
-11.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-11.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.68 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11.68 USD (2.28%)
Reducción relativa:
De balance:
2.28% (11.68 USD)
De fondos:
1.71% (8.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.38 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Long Term Profit Insha Allah.
https://t.me/HGMarkets
No hay comentarios
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 14:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.28 16:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
