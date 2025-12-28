- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
13.38 USD
Pior negociação:
-11.68 USD
Lucro bruto:
26.20 USD (2 616 pips)
Perda bruta:
-11.68 USD (1 168 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (12.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.38 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
0.66%
Depósito máximo carregado:
1.79%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
2.24
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
3.74 USD
Perda média:
-11.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-11.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.68 USD (1)
Crescimento mensal:
2.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.68 USD (2.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.28% (11.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.71% (8.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.38 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.82 USD
Máxima perda consecutiva: -11.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Long Term Profit Insha Allah.
https://t.me/HGMarkets
https://t.me/HGMarkets
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
114 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
2
0%
8
87%
1%
2.24
1.82
USD
USD
2%
1:500