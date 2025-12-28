SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / HG Markets
Muhammad Habib -

HG Markets

Muhammad Habib -
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 114 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
13.38 USD
Pior negociação:
-11.68 USD
Lucro bruto:
26.20 USD (2 616 pips)
Perda bruta:
-11.68 USD (1 168 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (12.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.38 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
0.66%
Depósito máximo carregado:
1.79%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
2.24
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
3.74 USD
Perda média:
-11.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-11.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.68 USD (1)
Crescimento mensal:
2.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.68 USD (2.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.28% (11.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.71% (8.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.38 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.82 USD
Máxima perda consecutiva: -11.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Long Term Profit Insha Allah.
https://t.me/HGMarkets
Sem comentários
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
Share of trading days is too low
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 15:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 14:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.28 16:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 16:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HG Markets
114 USD por mês
3%
0
0
USD
515
USD
2
0%
8
87%
1%
2.24
1.82
USD
2%
1:500
Copiar

