Miguel Antonio Rojas Martinez

DX1

Miguel Antonio Rojas Martinez
0 отзывов
Надежность
69 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 524
Прибыльных трейдов:
3 673 (56.29%)
Убыточных трейдов:
2 851 (43.70%)
Лучший трейд:
1 242.61 USD
Худший трейд:
-2 828.18 USD
Общая прибыль:
181 406.75 USD (8 600 854 pips)
Общий убыток:
-164 144.12 USD (3 680 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (592.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 185.49 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.36%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
87
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
3 824 (58.61%)
Коротких трейдов:
2 700 (41.39%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
2.65 USD
Средняя прибыль:
49.39 USD
Средний убыток:
-57.57 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-2 470.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 651.30 USD (4)
Прирост в месяц:
1.55%
Годовой прогноз:
18.69%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 026.33 USD
Максимальная:
7 997.67 USD (7.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.35% (8 063.67 USD)
По эквити:
4.16% (4 881.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3125
GDAXI 650
EURJPY 616
EURAUD 517
EURUSD 382
AUDJPY 351
NZDUSD 318
SP500 296
GBPJPY 133
NDX 48
AUDCAD 9
GBPUSD 6
XAGUSD 5
EURGBP 5
GBPCAD 3
USDCAD 3
USDJPY 3
EURMXN 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
EURCHF 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
AUDUSD 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18K
GDAXI 2.2K
EURJPY 1.2K
EURAUD -1.3K
EURUSD -832
AUDJPY -110
NZDUSD -54
SP500 -1.5K
GBPJPY -148
NDX -123
AUDCAD 79
GBPUSD 85
XAGUSD -308
EURGBP 588
GBPCAD -51
USDCAD 27
USDJPY -11
EURMXN 23
AUDCHF 9
EURNZD -20
EURCHF 6
USDCHF -10
GBPNZD 48
AUDUSD -5
GBPAUD 5
GBPCHF -37
NZDCHF 23
EURCAD -30
CHFJPY -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 267K
GDAXI 96K
EURJPY 105K
EURAUD -62K
EURUSD -18K
AUDJPY -8.4K
NZDUSD 201
SP500 -59K
GBPJPY -5K
NDX -1.7K
AUDCAD 587
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -879
EURGBP 1.7K
GBPCAD -316
USDCAD 107
USDJPY 457
EURMXN -742
AUDCHF 64
EURNZD -224
EURCHF 71
USDCHF -15
GBPNZD 687
AUDUSD -125
GBPAUD 59
GBPCHF -308
NZDCHF 207
EURCAD -337
CHFJPY -86
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 242.61 USD
Худший трейд: -2 828 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +592.45 USD
Макс. убыток в серии: -2 470.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6189
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.95 × 329
еще 19...
Нет отзывов
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.67% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DX1
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
117K
USD
69
93%
6 524
56%
100%
1.10
2.65
USD
7%
1:200
