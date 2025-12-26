SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DX1
Miguel Antonio Rojas Martinez

DX1

Miguel Antonio Rojas Martinez
0 comentários
Confiabilidade
69 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 17%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 524
Negociações com lucro:
3 673 (56.29%)
Negociações com perda:
2 851 (43.70%)
Melhor negociação:
1 242.61 USD
Pior negociação:
-2 828.18 USD
Lucro bruto:
181 406.75 USD (8 600 854 pips)
Perda bruta:
-164 144.55 USD (3 680 527 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (592.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 185.49 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.36%
Último negócio:
31 minutos atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
3 824 (58.61%)
Negociações curtas:
2 700 (41.39%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
2.65 USD
Lucro médio:
49.39 USD
Perda média:
-57.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-2 470.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 651.30 USD (4)
Crescimento mensal:
1.55%
Previsão anual:
18.69%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 026.33 USD
Máximo:
7 997.67 USD (7.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.35% (8 063.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.16% (4 881.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3125
GDAXI 650
EURJPY 616
EURAUD 517
EURUSD 382
AUDJPY 351
NZDUSD 318
SP500 296
GBPJPY 133
NDX 48
AUDCAD 9
GBPUSD 6
XAGUSD 5
EURGBP 5
GBPCAD 3
USDCAD 3
USDJPY 3
EURMXN 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
EURCHF 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
AUDUSD 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 18K
GDAXI 2.2K
EURJPY 1.2K
EURAUD -1.3K
EURUSD -832
AUDJPY -110
NZDUSD -54
SP500 -1.5K
GBPJPY -148
NDX -123
AUDCAD 79
GBPUSD 85
XAGUSD -308
EURGBP 588
GBPCAD -51
USDCAD 27
USDJPY -11
EURMXN 23
AUDCHF 9
EURNZD -20
EURCHF 6
USDCHF -10
GBPNZD 48
AUDUSD -5
GBPAUD 5
GBPCHF -37
NZDCHF 23
EURCAD -30
CHFJPY -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 267K
GDAXI 96K
EURJPY 105K
EURAUD -62K
EURUSD -18K
AUDJPY -8.4K
NZDUSD 201
SP500 -59K
GBPJPY -5K
NDX -1.7K
AUDCAD 587
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -879
EURGBP 1.7K
GBPCAD -316
USDCAD 107
USDJPY 457
EURMXN -742
AUDCHF 64
EURNZD -224
EURCHF 71
USDCHF -15
GBPNZD 687
AUDUSD -125
GBPAUD 59
GBPCHF -308
NZDCHF 207
EURCAD -337
CHFJPY -86
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 242.61 USD
Pior negociação: -2 828 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +592.45 USD
Máxima perda consecutiva: -2 470.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6189
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.95 × 329
19 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.67% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DX1
30 USD por mês
17%
0
0
USD
117K
USD
69
93%
6 524
56%
100%
1.10
2.65
USD
7%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.