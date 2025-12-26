SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / DX1
Miguel Antonio Rojas Martinez

DX1

Miguel Antonio Rojas Martinez
0 reviews
Reliability
69 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
6 523
Profit Trades:
3 672 (56.29%)
Loss Trades:
2 851 (43.71%)
Best trade:
1 242.61 USD
Worst trade:
-2 828.18 USD
Gross Profit:
181 398.79 USD (8 600 811 pips)
Gross Loss:
-164 144.11 USD (3 680 527 pips)
Maximum consecutive wins:
33 (592.45 USD)
Maximal consecutive profit:
3 185.49 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
20.36%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
90
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
2.16
Long Trades:
3 823 (58.61%)
Short Trades:
2 700 (41.39%)
Profit Factor:
1.11
Expected Payoff:
2.65 USD
Average Profit:
49.40 USD
Average Loss:
-57.57 USD
Maximum consecutive losses:
34 (-2 470.02 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 651.30 USD (4)
Monthly growth:
1.54%
Annual Forecast:
18.69%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 026.33 USD
Maximal:
7 997.67 USD (7.29%)
Relative drawdown:
By Balance:
7.35% (8 063.67 USD)
By Equity:
4.16% (4 881.90 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 3125
GDAXI 650
EURJPY 616
EURAUD 517
EURUSD 382
AUDJPY 351
NZDUSD 318
SP500 295
GBPJPY 133
NDX 48
AUDCAD 9
GBPUSD 6
XAGUSD 5
EURGBP 5
GBPCAD 3
USDCAD 3
USDJPY 3
EURMXN 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
EURCHF 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
AUDUSD 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
GDAXI 2.2K
EURJPY 1.2K
EURAUD -1.3K
EURUSD -832
AUDJPY -110
NZDUSD -54
SP500 -1.5K
GBPJPY -148
NDX -123
AUDCAD 79
GBPUSD 85
XAGUSD -308
EURGBP 588
GBPCAD -51
USDCAD 27
USDJPY -11
EURMXN 23
AUDCHF 9
EURNZD -20
EURCHF 6
USDCHF -10
GBPNZD 48
AUDUSD -5
GBPAUD 5
GBPCHF -37
NZDCHF 23
EURCAD -30
CHFJPY -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 267K
GDAXI 96K
EURJPY 105K
EURAUD -62K
EURUSD -18K
AUDJPY -8.4K
NZDUSD 201
SP500 -59K
GBPJPY -5K
NDX -1.7K
AUDCAD 587
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -879
EURGBP 1.7K
GBPCAD -316
USDCAD 107
USDJPY 457
EURMXN -742
AUDCHF 64
EURNZD -224
EURCHF 71
USDCHF -15
GBPNZD 687
AUDUSD -125
GBPAUD 59
GBPCHF -308
NZDCHF 207
EURCAD -337
CHFJPY -86
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 242.61 USD
Worst trade: -2 828 USD
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +592.45 USD
Maximal consecutive loss: -2 470.02 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6189
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.95 × 329
19 more...
No reviews
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.67% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
