Miguel Antonio Rojas Martinez

DX1

Miguel Antonio Rojas Martinez
0 리뷰
안정성
71
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 18%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 649
이익 거래:
3 743 (56.29%)
손실 거래:
2 906 (43.71%)
최고의 거래:
1 242.61 USD
최악의 거래:
-2 828.18 USD
총 수익:
187 311.48 USD (8 723 676 pips)
총 손실:
-169 212.60 USD (3 787 060 pips)
연속 최대 이익:
33 (592.45 USD)
연속 최대 이익:
3 185.49 USD (18)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
20.36%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
101
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.26
롱(주식매수):
3 889 (58.49%)
숏(주식차입매도):
2 760 (41.51%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
2.72 USD
평균 이익:
50.04 USD
평균 손실:
-58.23 USD
연속 최대 손실:
34 (-2 470.02 USD)
연속 최대 손실:
-4 651.30 USD (4)
월별 성장률:
1.58%
연간 예측:
19.16%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 026.33 USD
최대한의:
7 997.67 USD (7.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.35% (8 063.67 USD)
자본금별:
4.16% (4 881.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 3197
GDAXI 661
EURJPY 618
EURAUD 517
EURUSD 392
AUDJPY 353
NZDUSD 332
SP500 301
GBPJPY 138
NDX 48
AUDCAD 9
XAGUSD 7
GBPUSD 6
EURGBP 5
GBPCAD 3
USDCAD 3
USDJPY 3
EURMXN 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
EURCHF 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
AUDUSD 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
XTIUSD 1
NZDJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 17K
GDAXI 3.1K
EURJPY 1.2K
EURAUD -1.3K
EURUSD -796
AUDJPY -60
NZDUSD -115
SP500 -1.6K
GBPJPY -178
NDX -123
AUDCAD 79
XAGUSD -230
GBPUSD 85
EURGBP 588
GBPCAD -51
USDCAD 27
USDJPY -11
EURMXN 23
AUDCHF 9
EURNZD -20
EURCHF 6
USDCHF -10
GBPNZD 48
AUDUSD -5
GBPAUD 5
GBPCHF -37
NZDCHF 23
EURCAD -30
CHFJPY -4
XTIUSD -20
NZDJPY -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 267K
GDAXI 113K
EURJPY 105K
EURAUD -62K
EURUSD -18K
AUDJPY -6.5K
NZDUSD -1.3K
SP500 -60K
GBPJPY -5.7K
NDX -1.7K
AUDCAD 587
XAGUSD -524
GBPUSD 1.3K
EURGBP 1.7K
GBPCAD -316
USDCAD 107
USDJPY 457
EURMXN -742
AUDCHF 64
EURNZD -224
EURCHF 71
USDCHF -15
GBPNZD 687
AUDUSD -125
GBPAUD 59
GBPCHF -308
NZDCHF 207
EURCAD -337
CHFJPY -86
XTIUSD -21
NZDJPY -27
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 242.61 USD
최악의 거래: -2 828 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +592.45 USD
연속 최대 손실: -2 470.02 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 22
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
Darwinex-Live
0.80 × 6212
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 202
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.41 × 46
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
리뷰 없음
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.67% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DX1
월별 30 USD
18%
0
0
USD
118K
USD
71
93%
6 649
56%
100%
1.10
2.72
USD
7%
1:200
