트레이드:
6 649
이익 거래:
3 743 (56.29%)
손실 거래:
2 906 (43.71%)
최고의 거래:
1 242.61 USD
최악의 거래:
-2 828.18 USD
총 수익:
187 311.48 USD (8 723 676 pips)
총 손실:
-169 212.60 USD (3 787 060 pips)
연속 최대 이익:
33 (592.45 USD)
연속 최대 이익:
3 185.49 USD (18)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
20.36%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
101
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.26
롱(주식매수):
3 889 (58.49%)
숏(주식차입매도):
2 760 (41.51%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
2.72 USD
평균 이익:
50.04 USD
평균 손실:
-58.23 USD
연속 최대 손실:
34 (-2 470.02 USD)
연속 최대 손실:
-4 651.30 USD (4)
월별 성장률:
1.58%
연간 예측:
19.16%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 026.33 USD
최대한의:
7 997.67 USD (7.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.35% (8 063.67 USD)
자본금별:
4.16% (4 881.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3197
|GDAXI
|661
|EURJPY
|618
|EURAUD
|517
|EURUSD
|392
|AUDJPY
|353
|NZDUSD
|332
|SP500
|301
|GBPJPY
|138
|NDX
|48
|AUDCAD
|9
|XAGUSD
|7
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|3
|USDCAD
|3
|USDJPY
|3
|EURMXN
|3
|AUDCHF
|3
|EURNZD
|2
|EURCHF
|2
|USDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|XTIUSD
|1
|NZDJPY
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|17K
|GDAXI
|3.1K
|EURJPY
|1.2K
|EURAUD
|-1.3K
|EURUSD
|-796
|AUDJPY
|-60
|NZDUSD
|-115
|SP500
|-1.6K
|GBPJPY
|-178
|NDX
|-123
|AUDCAD
|79
|XAGUSD
|-230
|GBPUSD
|85
|EURGBP
|588
|GBPCAD
|-51
|USDCAD
|27
|USDJPY
|-11
|EURMXN
|23
|AUDCHF
|9
|EURNZD
|-20
|EURCHF
|6
|USDCHF
|-10
|GBPNZD
|48
|AUDUSD
|-5
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|-37
|NZDCHF
|23
|EURCAD
|-30
|CHFJPY
|-4
|XTIUSD
|-20
|NZDJPY
|-7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|267K
|GDAXI
|113K
|EURJPY
|105K
|EURAUD
|-62K
|EURUSD
|-18K
|AUDJPY
|-6.5K
|NZDUSD
|-1.3K
|SP500
|-60K
|GBPJPY
|-5.7K
|NDX
|-1.7K
|AUDCAD
|587
|XAGUSD
|-524
|GBPUSD
|1.3K
|EURGBP
|1.7K
|GBPCAD
|-316
|USDCAD
|107
|USDJPY
|457
|EURMXN
|-742
|AUDCHF
|64
|EURNZD
|-224
|EURCHF
|71
|USDCHF
|-15
|GBPNZD
|687
|AUDUSD
|-125
|GBPAUD
|59
|GBPCHF
|-308
|NZDCHF
|207
|EURCAD
|-337
|CHFJPY
|-86
|XTIUSD
|-21
|NZDJPY
|-27
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 242.61 USD
최악의 거래: -2 828 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +592.45 USD
연속 최대 손실: -2 470.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 22
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
Darwinex-Live
|0.80 × 6212
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 202
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
|2.57 × 44
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
|3.41 × 46
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
118K
USD
USD
71
93%
6 649
56%
100%
1.10
2.72
USD
USD
7%
1:200